Son dakika haberi... Yemen'deki Husiler BM Güvenlik Konseyini taraf tutarak savaşı uzatmakla suçladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin tarafını tutarak savaşın uzamasına sebep olduğunu öne sürdü.

BMGK'nin Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınaması ve tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapması Husiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonuna göre, Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, "BMGK'nin, koalisyon güçlerinden yana tavır almasının yeni bir şey olmadığını ve ilk günden beri devam eden bu tarafgirliğin, çatışmaların bunca yıl uzamasına neden olduğunu" ifade etti.

Abdusselam, Yemen'in nefsi müdafaa durumunda olduğunu ve ellerindeki tüm imkanlarla saldırılara karşı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Koalisyon güçlerinden Sana'ya operasyon

Öte yandan Arap koalisyon güçleri, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya operasyon düzenlediklerini duyurdu. Koalisyonun yazılı açıklamasında ayrıntı verilmedi.

El-Mesira televizyonu ise koalisyon güçlerine ait uçakların, Sana'nın kuzeyindeki Savan bölgesine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Görgü tanıkları Savan'a yönelik hava saldırıları nedeniyle patlamalar meydana geldiğini kaydederken, sosyal medyada, bölgeden dumanların yükseldiğini gösteren videolar yayımlandı.

BMGK 20 Ekim'deki açıklamasında, Husilerin sınır ötesindeki (Suudi Arabistan) saldırılarını kınamış ve yine Husilerin Marib'deki saldırıları da dahil olmak üzere tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapmıştı.