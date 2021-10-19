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Son dakika haberi | Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden doların yükselişine karşı müdahale çağrısı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden doların yükselişine karşı müdahale çağrısı

Son dakika haber... Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile uluslararası dörtlü komisyona, doların yükselişine müdahale çağrısı yaptı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile uluslararası dörtlü komisyona, doların yükselişine müdahale çağrısı yaptı.

Ülkenin yerel para birimi riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından, GGK Başkanlık Heyeti geçici başkent Aden'de bir toplantı düzenledi.

GGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, heyet, hükümetin tüm üyeleriyle Aden'de toplanması çağrısında bulundu.

Heyet ayrıca, Arap koalisyonu ile ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve BAE'den oluşan dörtlü komisyona, kötüleşen ekonominin canlandırılması, para biriminin düşüşünün durdurulması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve maaşların ödenmesi konusunda hükümete destek olma çağrısında bulundu.

Açıklamada, ekonomide yaşanan çöküşün devam etmesinin, ülkede beklenmedik sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Yemen Merkez Bankası 16 Ekim'de Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıklamıştı.

Yemen hükümeti 17 Ekim'de de yerel para biriminin döviz karşısında keskin bir düşüş yaşadığı ülkede finansal işlemleri durdurma kararı almıştı.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük olan alım gücünü daha da zayıflatırken, fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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