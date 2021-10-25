Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 7 tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title