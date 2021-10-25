Son Dakika | Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 7 tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.