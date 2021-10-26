FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA ATİLLA TAŞ DIŞINDAKİ SANIKLARIN ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 3'üncü duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya gelmeyen sanık Atilla Taş'ı avukatı temsil etti.

SANIKLAR ADLİ KONTROLLERİNİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

TAŞ'IN AVUKATI DOSYANIN AYRILMASINI TALEP ETTİ

AYIRMA TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

DAVANIN GEÇMİŞİ

25 SANIK CEZA ALMIŞTI

YARGITAY 8 SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Diğer 17 sanık hakkında verilen cezalar ise onanmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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