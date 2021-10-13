Son dakika haberi | Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Son dakika haberi | Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi | Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına giren kedi, Adıyaman'da fark edilerek, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaıyla kurtarıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir otomobilin motor kısmına giren kedi, Adıyaman'da fark edilerek, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmaıyla kurtarıldı.

Gaziantep'ten Adıyaman'a 02 AAT 821 plakalı otomobiliyle gelen İbrahim Halil Borazan isimli vatandaş, otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Aracını yol kenarına çekerek kediyi çıkartmaya çalışan İbrahim Halil Borazan, verdiği bütün uğraşlara rağmen kediyi aracın motor kısmından çıkaramadı. Borazan, yaramaz kedinin zarar görmemesi için aracıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelerek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gaziantep'ten aracın motor kısmına giren ve Adıyaman'a kadar sağ salim gelen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, kendisine verilen yiyecek ve içecek sonrasında serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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