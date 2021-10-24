Son dakika haberi | Yaralıları kurtarmak isteyen itfaiyeci, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Yaralıları kurtarmak isteyen itfaiyeci, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yaralıları kurtarmak isteyen itfaiyeci, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kazada TIR'da sıkışan yaralıları çıkarmak isterken başına aldığı darbeyle yaralanan itfaiye eri İrfan Çelik (34), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki kazada TIR'da sıkışan yaralıları çıkarmak isterken başına aldığı darbeyle yaralanan itfaiye eri İrfan Çelik (34), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 14 Ekim'de Tarsus- Pozantı Otoyolu'nda meydana geldi. İki TIR'ın çarpıştığı kazada araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli evli ve iki çocuk babası İrfan Çelik, kazada araçta sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, TIR'ın kupa kısmı üzerine düştü. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Çelik, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

 Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı

Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı

 Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title