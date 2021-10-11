Son dakika haberi | Yaralı Şahin'e polis ekipleri sahip çıktı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahine polis ekipleri sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 2 Mahallesinde yürüyüş yapan emekli öğretmen Esat Doğan, yaralı bir şahin buldu. Doğan şahini İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirerek polislere teslim etti.

Burada şahini bir süre besleyen ekipler, yaralı hayvanı Seydişehir Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti.