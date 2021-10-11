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Son dakika haberi | Yaralı Şahin'e polis ekipleri sahip çıktı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yaralı Şahin'e polis ekipleri sahip çıktı

Son dakika haberleri: Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahine polis ekipleri sahip çıktı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahine polis ekipleri sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 2 Mahallesinde yürüyüş yapan emekli öğretmen Esat Doğan, yaralı bir şahin buldu. Doğan şahini İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirerek polislere teslim etti.

Burada şahini bir süre besleyen ekipler, yaralı hayvanı Seydişehir Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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