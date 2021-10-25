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Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi -Yangında güvercinler kafesten çıkarılıp gökyüzüne salındı Edirne'de yangının sıçradığı güvercin kümesinin kapaklarını açan itfaiye ekipleri, onlarca güvercinin hayatını kurtarırken, yangın sonrası ev ise kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

-Yangında güvercinler kafesten çıkarılıp gökyüzüne salındı

EDİRNE - Edirne'de yangının sıçradığı güvercin kümesinin kapaklarını açan itfaiye ekipleri, onlarca güvercinin hayatını kurtarırken, yangın sonrası ev ise kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, güvercin kümesinin bulunduğu alana da sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin ortasında bulunan kümeste güvercinlerin olduğunu gören itfaiye ekipleri, kümesin kapısını açıp güvercinleri gökyüzüne saldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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