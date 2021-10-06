Son dakika haberi! Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ikamet eden S.B'yi takibe aldı.
Kısa süre sonra şüpheliyi yakalayan ekipler, üst aramasında 980 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri