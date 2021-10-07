Son dakika haberi... 'Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz' - Haberler
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Son dakika haberi... "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye, İsrail mahkemesinin 'sessiz ibadet' onayını şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail mahkemesinin "sessiz ibadet" onayını şiddetle kınadı

 Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı...

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı...
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Haber: Son dakika haberi... 'Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz' - Haberler
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