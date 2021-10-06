Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi Muğla'nın Marmaris ilçesinde oyun parkına gelen yaban domuzlarına parkta bulunan çocuklar yiyecek verdi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde oyun parkına gelen yaban domuzlarına parkta bulunan çocuklar yiyecek verdi.

Marmaris'te özellikle pandemi döneminde sokağa hatta şehir merkezine kadar inen domuzlar bu kez çocuk parkına geldi. Sarıana bölgesinde bir çocuk parkında akşam saatlerinde yaban domuzları parka gelerek yiyecek aradı. Parkta oynayan çocuklar yanlarında getirdikleri yiyecekleri domuzlar ile paylaştı. Domuzlardan korkmayan çocuklar "Onlar her akşam geliyorlar biz korkmuyoruz " diyerek kendi aralarında sohbetlerine ve oyunlarına devam etti. Çocukların yerlere döktüğü çerezleri yiyen domuzlar ise bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi

Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi

Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi

Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber | Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Binali Yıldırım Muslera Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Yaban domuzları çocukların olduğu parka indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:53:54. #1.11#