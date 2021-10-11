Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADANA'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi simgelerinden Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düştüğü öne sürülen iki kişiden Hatice Nur Karabulut öldü, Mazlum Sözeri ise yaralandı.

KARAİSALI, ADANA (DHA) - ADANA'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi simgelerinden Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düştüğü öne sürülen iki kişiden Hatice Nur Karabulut öldü, Mazlum Sözeri ise yaralandı. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü'nün yakınında meydana geldi. İlçeye gezmek için gelen Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi Varda Köprüsü ile fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı. Fotoğraf çekilirken dengelerini kaybettikleri öne sürülen Karabulut ve Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinç yardımıyla düşen ikilinin yanına ulaşmayı başardı. Zorlu bir çalışmanın ardından vinçle düştükleri yerden çıkartılan ikiliden Hatice Nur Karabulut'un öldüğü belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan Mazlum Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Karabubulut'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: VARDA KÖPRÜSÜ MANZARASINDA ÖZ ÇEKİM CANINDAN ETTİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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