Son dakika haberi! Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü - Haberler
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Son dakika haberi! Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü

Son dakika gündem haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde LPG'li otomobilin tamir edildiği sırada alev alması sonucu çıkan yangının sıçradığı 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, bir itfaiye eri yaralandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde LPG'li otomobilin tamir edildiği sırada alev alması sonucu çıkan yangının sıçradığı 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi, bir itfaiye eri yaralandı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde İran plakalı otomobil, tamir sırasında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Otomobildeki yangın, aracın bulunduğu iş yeri ile yanındaki iki iş yerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç ve iş yerlerindeki yangın söndürüldü.

TOMA'ların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında kolundan yaralanan itfaiye eri Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında otomobil ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi! Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü

Son dakika haberi! Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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