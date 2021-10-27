Son dakika haberi: Vali Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Vali Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi: Vali Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika yerel haberi... Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Bekir Oruçtutan'nın vefat eden annesi Besey Oruçtutan'ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde ki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ERZİNCAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Şehit Bekir Oruçtutan'nın vefat eden annesi Besey Oruçtutan'ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyünde ki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, 1996 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Topçu Er Bekir Oruçtutan'ın vefat eden annesi Besey Oruçtutan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyarette Topçu Er Bekir Oruçtutan'ın annesi, dualarla yad edildi.

Vali Çuhadar'a, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Vali Çuhadar'dan şehit ailesine taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title