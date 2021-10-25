Son dakika haberi... Vali Çağatay'dan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Coşar'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
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Son dakika haberi... Vali Çağatay'dan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Coşar'a 'hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi... Vali Çağatay'dan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Coşar'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Son dakika gelişmesine göre Bitlis Valisi Oktay Çağatay, görevine yeni başlayan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

SAKARYA (İHA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, görevine yeni başlayan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, Sakarya'dan Ahlat ilçesine atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsa Coşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki karşılamanın ardından Emniyet Müdürü Coşar ile makamında bir süre görüşen Vali Çağatay, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Emniyet Müdürü İsa Coşar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin asayiş durumu hakkında Vali Çağatay'a bilgi verdi. Ziyareti sırasında Vali Çağatay'a Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da eşlik etti. - BİTLİS

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