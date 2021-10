Son dakika haberi: UYUYAKALAN 2 KARDEŞ, 5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAN KURTULDU

AFYONKARAHİSAR'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul servisi kazasında, Mahmut Can Yaşar (11) ve Muhammed Mustafa Yaşar (9) kardeşlerin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı.Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 11 Ekim'de Çatağıl köyünde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci de yaralandı. Yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Tedavisi sona eren Yağmur Duran ile Arda Demirel ise taburcu oldu.Kazada hayatını kaybeden İsmail Eser, Nisa Eser, Melisa Demirel, Teslime Eser, Damla Duran için Çatağıl köyünde bugün mevlit okutuldu. Köyde eğitim- öğretim faaliyetinin sürdürülmediği ilkokul binası bahçesinde kaymakamlık tarafından okutulan mevlide, köy halkı katıldı. Mevlitte, kazada hayatını kaybeden çocuklar için dua okundu.

'KAPISI KIRILMIŞTI'

Mahmut Can Yaşar ile Muhammed Mustafa Yaşar kardeşlerin, kazanın yaşandığı gün uyuyakaldığı için servise binemediği ortaya çıktı. Kazada ölen arkadaşları için çok üzüldüğünü anlatan Mahmut Can, Gece geç yattığım için uyanamadım. Servise 10 dakika geciktim. Yarım saat sonra haber geldi. Kaza olduğunu öğrendim dedi.Kaza sonrası tutuklanan servis şoförü Adalettin Şen'in okula giderken kendileriyle ilgilenmediğini anlatan Mahmut Can, Evimizin önünden almıyordu. Biz, her gün yola çıkıyorduk. Bazı günler hızlı kullanıyordu. Kazada ölen, çok samimi arkadaşlarım vardı. Bazıları polis, avukat, asker, öğretmen olmak istiyordu. Arabada emniyet kemeri yoktu. Arabanın kapısı kırılmıştı, iple tutturulmuştu diye konuştu. Muhammed Mustafa Yaşar ise kaza günü geç uyanıp, kahvaltıyı yaptıktan sonra olayı öğrendiklerini anlattı.