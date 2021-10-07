Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 5 şüphelinin uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüpheliler İ.T, R.T, M.A, T.A ve T.A'nın evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 kilo 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 hassas terazi, 7 madde kullanım pipeti, 2 tabanca, 2 şarjör, - 17 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.