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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde 5 şüphelinin uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheliler İ.T, R.T, M.A, T.A ve T.A'nın evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 kilo 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 hassas terazi, 7 madde kullanım pipeti, 2 tabanca, 2 şarjör, - 17 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 59 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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