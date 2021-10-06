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Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Ahmet Yılmaz'ın (73) kullandığı 64 AS 717 plakalı otomobil, Dumlupınar Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada Banaz istikametine seyreden İbrahim C. (44) idaresindeki 45 RU 414 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, diğer sürücü gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Uşak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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