Son dakika... İnşaatın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta çalıştığı inşaatın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta çalıştığı inşaatın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Altıncı Şeker Sokak'ta 5 katlı apartman inşaatının çatısında çalışan 61 yaşındaki çatı ustası Emin Özcan toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.