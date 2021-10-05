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Son dakika haberi: Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki ahşap palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, imalathanenin bahçesinden müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Son dakika haberi: Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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