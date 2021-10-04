Son dakika haberi | Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 5'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 5'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle can kaybı sayısı 5'e yükseldi.

Körfez ülkesi Umman'ın çeşitli bölgelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Şahin Kasırgası'nda bilanço artıyor. Kasırga nedeniyle can kaybı sayısı 5'e yükselirken, İranlı 5 balıkçının ise kayıp olduğu bildirildi. Ummanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aracıyla sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bir çocuğun boğulduğu ve Asya uyruklu 2 işçinin meydana gelen heyelanda hayatını kaybettiği belirtildi. İran devlet televizyondan yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin bir balıkçının cansız bedenine ulaştığı ifade edildi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad ise konuya ilişkin açıklamada, fırtına nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 5 balıkçının hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, saatte 150 kilometre hızla rüzgarlarla karaya ulaşan Şahin Kasırgası'nın şiddetini azaltmaya başladığı belirtildi. Kasırganın getirdiği rüzgarların hızının saate 90 kilometreye kadar düştüğü belirtildi. - MUSKAT

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Şafak Sezer Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Güven Yalçın Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 5'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:36:12. #1.17#