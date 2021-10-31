Son dakika haberi! Uluslararası kuş yarışmasında Bandırma 13 madalya kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Uluslararası kuş yarışmasında Bandırma 13 madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi! Uluslararası kuş yarışmasında Bandırma 13 madalya kazandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenen kuş mezarında İstanbul' da yapılan Uluslararası internasyonal kuş yarışmasında dereceye giren kuş sahiplerine ödülleri verildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenen kuş mezarında İstanbul' da yapılan Uluslararası internasyonal kuş yarışmasında dereceye giren kuş sahiplerine ödülleri verildi.

İstanbul' da düzenlenen Uluslararası İnternasyonal kuş yarışmasında Bandırma Kuşsevenler ve Yetiştiricileri Derneği 13 Madalya aldı. Yarışmada dereceye giren kuş sahiplerine dernekte düzenlenen mezatta madalyaları dernek başkanı Ahmet Durmuş tarafından verildi. Yaklaşık çeşitli türden bin adet kuşun katıldığı yarışmada 13 madalya alarak Bandırma' ya döndüklerini belirten Başkan Durmuş, " Dereceye giren kuş sever arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Uluslararası kuş yarışmasında Bandırma 13 madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title