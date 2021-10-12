Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı

Son dakika haber... Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Kenya ile Somali arasında anlaşmazlığa neden olan deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre belirleyerek ihtilaflı alanın büyük bölümünü Somali'ye, küçük bir kısmını Kenya'ya bıraktı.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Kenya ile Somali arasında anlaşmazlığa neden olan deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre belirleyerek ihtilaflı alanın büyük bölümünü Somali'ye, küçük bir kısmını Kenya'ya bıraktı.

ICJ Başkanı Joan Donoghue, Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada alınan kararı açıkladı.

Donoghue, Kenya'nın deniz sınırı iddialarının adil bir paylaşım oluşturmadığını bu yüzden iki ülke arasındaki deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre Divan'ın belirlediğini duyurdu.

Buna göre iki ülke arasında paylaştırılan ihtilaflı alanın büyük bölümü Somali'ye verilirken küçük bir kısmı Kenya'ya bırakıldı.

Ayrıca Divan, Kenya'nın, sınırını, Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi talebini reddetti.

Divan, Kenya'nın Somali ile aralarındaki deniz sınırına ilişkin anlaşma olduğu şeklindeki temel iddiasını da kabul etmedi.

Divan, tarafları, karar kapsamında belirlenen sınıra uymaya davet etti.

Öte yandan Divan, Kenya'nın bugüne kadar ihtilaflı deniz alanlarında yaptığı petrol ve gaz faaliyetlerini Somali'nin egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirmeyerek Somali'nin tazminat talebini kabul etmedi.

Kenya temsilcileri, duruşmaya katılmayarak kararı protesto etti.

Kenya hükümeti, geçtiğimiz hafta kararı tanımayacağını belirterek Divan'ı taraflı olmakla suçlamıştı.

Kenya-Somali sınır anlaşmazlığı

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Somali, iki ülkenin Hint Okyanusu'ndaki deniz sınırının Somali'nin kara sınırı ile aynı yönde ilerlemesi gerektiğini savunurken, Kenya, sınırın Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi gerektiğini iddia ediyordu.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava, Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Somali hükümeti, 11 Şubat'ta, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı davasını erteleme talebine tepki göstererek, Kenya'yı Somali topraklarını gasbetmeye çalışmakla suçlamıştı.

Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı

Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı

Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı

Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Nihal Yalçın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Mesut Özil Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Uluslararası Adalet Divanı, Somali ile Kenya arasındaki deniz sınırına ilişkin kararını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 19:29:39. #1.13#