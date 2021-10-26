Son dakika haberi... Ukrayna, "İskit altınlarının" kendilerine gönderilmesi kararından memnun

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda mahkemesinin, İskit altınlarının Ukrayna'ya gönderilmesi kararından minnettar olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uzun süredir beklenen zaferin gerçekleştiğini ve altınların Ukrayna'ya döneceğini belirtti.

Mahkemenin adil kararı için minnettar olduklarını aktaran Zelenskiy, "Bizim olanı her zaman geri alırız. İskit altınlarından sonra Kırım'ı geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Hollanda mahkemesi, Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesi'nde sergilenmek için Kırım'dan getirilen İskit altınlarının Ukrayna'ya gönderilmesine karar vermişti.

Altınların sahibi belirlenemedi

Rusya'nın, 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği sırada Kırım yönetimince Hollanda'ya "Kırım - Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için yollanan ödünç eserlerin kime gönderileceği belirlenememişti.

Mahkeme, Ukrayna'ya iadesine karar verdiği 600 parça tarihi eser üzerinde hak iddia eden Ukrayna ve Rusya'dan bilgi almıştı.

Rusya, İskit altınlarının, Kırım'ın kültür mirası olduğu için Kırım'a geri gönderilmesi gerektiğini savunmuştu.

Ukrayna da sergilenen eşyaların geçici olarak Ukrayna'nın kontrolü altından olmayan, ilhak edilen bölgeye iade edilemeyeceğini ileri sürerek, eserlerin doğrudan Ukrayna devletine teslim edilmesini istemişti.

2016'da açılan davada, İskit altınlarının Kırım'daki müze yerine Ukrayna'ya gönderilmesine hükmedilmişti.

Altınların Kırım'a geri gönderilmesini isteyen 4 müze, kararı temyize taşımıştı.

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