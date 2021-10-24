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Son dakika haberi: Uganda Devlet Başkanı Museveni: "Patlama terör saldırısı olabilir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Uganda Devlet Başkanı Museveni:

Son dakika gelişmesine göre Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, başkent Kampala'da dün yaşanan patlamanın "terör saldırısı" olabileceğini söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, başkent Kampala'da dün yaşanan patlamanın "terör saldırısı" olabileceğini söyledi.

Uganda'nın başkenti Kampala'da dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni bugün yaptığı açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Uganda Siyasi Polis Şef Komiseri Asan Kasingye ise hayatını kaybedenlerin sayısını 2 olarak bildirdi. Uganda basını da patlamada 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Terör saldırısı olabilir

Devlet Başkanı Museveni, yaşanan patlamanın terör saldırısı olabileceğini açıklarken, patlama öncesi olay yerine 3 kişinin gelerek bir paket bıraktıklarını ve kısa süre sonra da patlamanın gerçekleştiğini aktardı.

Kampala'da 2010 yılında Eş Şebab tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmişti. - KAMPALA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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