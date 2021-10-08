Son dakika haberi | Tuşba Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik tiyatro etkinliği yaptı.

Derebey ve Karaağaç mahallelerinde düzenlenen Hacivat- Karagöz oyununun sergilendiği tiyatro gösterisine yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Belediye ekipleri, öğrencilere maske dağıttı, çeşitli ikramlarda bulundu.

Tuşba Belediye Başkan Vekili Ümit Kanan ve Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, öğrencilerle etkinliği izledi.

Belediye yetkilileri, bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini aktardı.