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Son dakika haberi: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan terörle mücadele açıklaması Açıklaması

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'dan terörle mücadele açıklaması Açıklaması

Son dakika haberler: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, son günlerde terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarını şirin göstermeye çalışan bir zihniyetin türediğini, bunu nefretle kınadıklarını ve terörle mücadelenin iç siyasete alet edilmemesini dilediklerini belirtti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, son günlerde terör örgütleri Pkk ve FETÖ mensuplarını şirin göstermeye çalışan bir zihniyetin türediğini, bunu nefretle kınadıklarını ve terörle mücadelenin iç siyasete alet edilmemesini dilediklerini belirtti.

Aylar ile şehit yakını ve gazilerden oluşan heyet, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cafer Akın'ı ziyaret etti.

Dernek binasındaki ziyarette Lokman Aylar, başkanlığa seçilen Akın'ı kutlayarak, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Gaziler ve şehit yakınları, daha sonra Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret ederek 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerinin mezarları başında dua okudu.

Aylar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gaziliğin, şehitliğin en yüksek makam olduğunu, herkesin buna gereken önemi ve saygıyı göstermesini beklediklerini söyledi.

Bazı siyasetçilere seslenmek istediğini belirten Aylar, şunları kaydetti:

"Son günlerde terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarını şirin göstermeye çalışan bir zihniyet türedi. Bu zihniyeti nefretle bütün camiamız adına kınıyorum ve bunun iç siyasete alet edilmemesini temenni ediyorum. Yani aslında buradaki amaç hükümete vurmak, Sayın Cumhurbaşkanını yıpratmaktır. Biz canımızla, malımızla, tüm varlığımızla devletimize kendimizi feda etmişiz. Dolayısıyla devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarının yanında olmaya ant içmişiz. Büyük Türk milletine söz vermişiz bu ülkeye hainlere ayak bastırmayacağımıza dair. Yine söz veriyoruz, biz yaşadığımız sürece ecdadımızın bize emanet ettiği bu toprakları hiçbir şekilde hainlere bırakmayacağız. Bunun üzerine siyaset yapan siyasetçilere de bırakmayacağız."

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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