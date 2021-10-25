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Son dakika haberi: Türk gençler Brüksel'de kendileri "evde" hissetse de Türkiye'yle bağlarını koruyor

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Türk gençler Brüksel'de kendileri

Son dakika haberlerine göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türk gençlerin çoğu kendilerini "evde" hissettiklerini belirtirken, Türkiye'deki çevreleriyle iletişimlerini sürdürüyor ve memleketlerini sık sık ziyaret ediyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türk gençlerin çoğu kendilerini "evde" hissettiklerini belirtirken, Türkiye'deki çevreleriyle iletişimlerini sürdürüyor ve memleketlerini sık sık ziyaret ediyor.

Brüksel Özgür Üniversitesi tarafından kentte yaşayan 15-25 yaş arasındaki Müslüman gençlerin kimlik ve aidiyet algıları ile karşılaştıkları sorunlarla ilgili bir çalışma yapıldı.

Yüzde 65'i Fas ve yüzde 17'si Türkiye kökenli katılımcılardan elde edilen sonuçlara göre, gençlerin yüzde 73'ü Brüksel'de kendilerini "evinde" hissediyor.

Gençler, Brüksel'i çok kültürlü ve çeşitli farklılıkları hoş karşılayan bir kent olarak görüyor.

Buna karşılık, gençlerin çoğu kökenlerinin bulunduğu ülke ile de sıkı bağlarını koruyor.

Türk gençlerin yüzde 80'i, Türkiye'deki aileleri ve arkadaşlarıyla iletişimlerini sürdürüyor ve Brüksel'de yaşamaktan memnun olsa da Türkiye'ye sık sık gidiyor.

Ayrımcılık devam ediyor

Kentteki yaşamdan memnun olmalarına rağmen Müslüman gençler, iş, okul çevresinde, polis kontrollerinde ve başörtüsü yasağı kapsamında ayrımcılığa uğradıklarını belirtiyor.

Gençlerin yüzde 42'si okulda işlemedikleri bir eylem nedeniyle suçlandıklarını ifade ediyor.

Dini kimlik önemli

Katılımcı gençlerin yüzde 98'i dinin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu dile getiriyor.

Gençler, dini bilgileri ise ailelerinin uygulamalarının yanı sıra kitaplar, internet, imamlar ve öğretmenlerden öğrendiklerini ifade ediyor.

Türkiye'den Belçika'ya İşgücü Göçü'nün üzerinden geçen 57 yılda ülkedeki Türk nüfusunun 200 bine yaklaştığı biliniyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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