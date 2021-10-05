Son dakika haberleri: Suç örgütlerine yönelik

İçişleri Bakanlığından, turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı olarak "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, organize suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) çalışmaları devam ediliyor.

Bu kapsamda, turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerde faaliyet gösteren ve bu suç örgütlerine silah temin eden suç gruplarına yönelik 21 Mayıs'ta sahil şeridi illerini de kapsayan 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı" operasyonu yapıldığı hatırlatıldı.

Turizm sezonunun sonuna yaklaşılan günlerde, sahil şeridinde bulunan iller ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde, "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yetkili il Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet' suçlarını işleyerek, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheli şahsa yönelik, 5 Ekim 2021'de 'Sahil Rüzgarı-2' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

143 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, operasyonlarda 143 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 28 tabanca, 12 tüfek, 1875 fişek, bir pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.