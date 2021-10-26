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Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ele geçirildi

Son dakika haber: TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Pülümür kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınıkta yapılan aramadada 500 M-16 fişeği, 52 kalaşnikof fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 kanas dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Güvenlik güçleri mühimmata el koyarken, sığınak kullanılamaz hale getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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