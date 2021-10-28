Son dakika haberi | TSK'nin Lübnan'da BM Geçici Görev Gücüne verdiği desteğin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Türkiye'nin Lübnan'da bulunan BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Tbmm kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İznin süresinin son olarak TBMM'nin 6 Ekim 2020 tarihli kararıyla 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatıldığı aktarıldı. Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği vurgulandı. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısının gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet ettiğinin altı çizildi.

UNIFIL'e Türkiye'nin katkısının sürdürülmesinin önem arz ettiği belirtilen kararda, "UNIFIL'in görev süresi BM Güvenlik Konseyinin 30 Ağustos 2021 tarihli kararıyla 31 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BM Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2591 (2021) sayılı kararı uyarınca; hudut, şümul ve Cumhurbaşkanınca belirlenecek Tsk unsurlarının, 1701 (2006) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ve 880 sayılı TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 26 Ekim 2021 tarihli 11'inci birleşiminde kabul edilmiştir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet