Son dakika haberi... Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşerek hayatını kaybeden transseksüel bireyin ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşerek hayatını kaybeden transseksüel bireyin ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.B. (28) isimli transseksüel birey, sevgilisi T.T. ile tartıştıktan sonra cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden zemine düştü. Düşme neticesinde N.B. kanlar içinde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.B.'nin hayatını kaybettiğini belirlenirken, erkek arkadaşı T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. T.T.'nin polis merkezinde ifade işlemlerinin sürdüğü, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, evinde boğuşma izlerine rastlanılan ve hayatını kaybeden N.B.'nin ise kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor

Son dakika haberi... Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor

Son dakika haberi... Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Anne ve baba, 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

Anne ve baba, 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi

4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar Cengiz Ergün Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Transseksüelin ölümünde inceleme sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:20:23. #1.11#