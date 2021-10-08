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Son dakika haberi! Trakya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Akdoğan, YÖK Üstün Başarı Ödülü'nü kazandı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Trakya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Akdoğan, YÖK Üstün Başarı Ödülü'nü kazandı

Son dakika gündem haberine göre Trakya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Çağatay Akdoğan, YÖK tarafından verilen Üstün Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Trakya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Çağatay Akdoğan, YÖK tarafından verilen Üstün Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından her yıl verilen Üstün Başarı Ödülleri'nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisi'nde ödülün sahibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Akdoğan ve danışman hocası Prof. Dr. Ayşe Akyol oldu.

Akdoğan ve Akyol'a ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Akdoğan "Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi" isimli teziyle ödüle layık görüldü.

Öğrenci-danışman ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya ehemmiyet verildiğini göstermek amacıyla öğrenci ile birlikte tez danışmanın da ödüllendirildiği törende İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Akyol da Akdoğan ile ödüle layık görüldü.

Zorlu bir sürecin ardından prestijli bir ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Akdoğan, daha büyük bilimsel çalışmalara imza atmayı ve Trakya Üniversitesinin ismini bilimsel alanda daha fazla duyurmayı hedeflediğini belirtti.

Prof. Dr. Ayşe Akyol da Akdoğan gibi genç ve değerli bir bilim insanı ile beraber ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduğunu, biyoloji bilim dalını sosyal bilimlerle birleştiren disiplinler arası bir çalışmaya danışmanlık yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da böylesine prestijli bir törende Trakya Üniversitesinden bir ismin ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemizdeki genç bilim insanlarına verilen bu ödülün Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alınıyor olması kendilerinin daha da iyisini başarmasında ve bilim adına daha büyük gayretler göstermesinde önemli motivasyon kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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