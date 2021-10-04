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Son dakika haberi! Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada Trafikte iki araç arasında tutunarak ilerleyen şahıslar görenlerin yüreğini ağzına getirdi Gaziantep'te, akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik...

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada

Trafikte iki araç arasında tutunarak ilerleyen şahıslar görenlerin yüreğini ağzına getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, akan trafiğe aldırmadan düğün konvoyunda, iki aracın arasında girip araçlara tutunarak yolculuk yapmaya çalışan trafik magandalarının cesareti 'pes' dedirtti.

Şehitkamil ilçesi İpekyolu'nda kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bir düğün konvoyuna katılan kamyonetle hafif ticari araçtan sarkan trafik magandaları yürekleri ağızlara getirdi. Araçtan sarkanlardan biri iki araç arasında yolculuk yaptığını gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

"Gözaltına alındılar"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsü ve araçtan sarkanları tespit ederek gözaltına aldı.

Trafik magandaları hakkında TCK'nın 179. Maddesi gereğince "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten" adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri de trafiği tehlikeye düşüren iki aracı trafikten men ederken, sürücülere ve araçta bulunanlara, "Tedbirsiz ve Saygısız Davranışlarda Bulunarak Araç Kullanmak", "Kamunun Rahat ve Huzurunu Bozacak Şeklide Araç Kullanmak" ve "Emniyet Kemerini Takmamak" maddelerinden idari trafik para cezası uyguladı.

Son dakika haberi! Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada

Son dakika haberi! Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada

Son dakika haberi! Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada

Son dakika haberi! Trafikte yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada
İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Son Dakika Haberleri
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