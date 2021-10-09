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Son dakika haberi: Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu'nu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Trafikte çıkan tartışmada milli sporcu İnaloğlu'nu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Zonguldak'ta trafikte çıkan tartışmada milli diskçi Berke İnaloğlu'nu silahla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta trafikte çıkan tartışmada milli diskçi Berke İnaloğlu'nu silahla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Milli diskçi İnaloğlu'nu dün trafikte çıkan tartışmada silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren milli sporcu Berke İnaloğlu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirterek, "En kısa sürede müsabakalara katılacağım." dedi.

Gazipaşa Caddesi'nde sürücü S.D. ile milli diskçi Berke İnaloğlu arasında iddiaya göre dün trafikte henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı, çevredekiler ve diğer sürücüler ayırmıştı.

Kavga sonrası milli sporcuyu takip eden ve aracının önünü kesen S.D, Bülent Ecevit Caddesi'nde İnaloğlu'nu silahla yaralamış, milli sporcu, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Şüpheli S.D. gözaltına alınmıştı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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