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Son dakika haberi: Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Trabzon'un Of ilçesinde görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Of Devlet Hastanesinde görev yapan 47 yaşındaki Hüseyin Taflan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan ve durumu ağırlaşan Taflan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Taflan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık camiasına baş sağlığı diledi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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