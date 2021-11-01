Son dakika haberi | Trabzon'da hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Trabzon'da hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Trabzon'da hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hastane müdürü olarak görev yapan sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hastane müdürü olarak görev yapan sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 60 yaşındaki Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğünce Uzun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşıldı.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title