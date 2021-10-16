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Son dakika haberi... Toyota küresel üretimini yüzde 15 düşürecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Toyota küresel üretimini yüzde 15 düşürecek

Bir son dakika haberine göre Toyota Motor, yarı iletken çip sıkıntısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı tedarik zincir aksaklıkları sebebiyle gelecek ay küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.

Toyota Motor, yarı iletken çip sıkıntısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı tedarik zincir aksaklıkları sebebiyle gelecek ay küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5g ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Japon üreticinin açıklamasına göre, firma, çip sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı tedarik aksaklıkları sebebiyle Kasım 2021 kapsamlı daha önce yaklaşık 1 milyon olarak açıkladığı üretimini yüzde 15 azaltacak.

Buna göre kasım ayında küresel bazda en az 850 bin araç imal edilecek. Kasım 2020'de ise bu oran 830 bin seviyelerindeydi.

Üretim kesintisinin 50 bini Japonya içinde, kalanı ise deniz aşırı fabrikalarda yapılacak.

Toyota'nın açıklamasında ayrıca, "parça tedarik sıkıntılarının sürmesi ve önceki üretim açıklarının telafi edilememesi sebebiyle kasım bazlı üretim planının uyarlandığı" ifade edildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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