Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı - Haberler
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Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı Bolu'da, Sanayi Sitesi'nden D1-00 Karayolu'na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BOLU (İHA) - Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, Sanayi Sitesi'nden D1-00 Karayolu'na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlardan birindeki gaz kaçağını önleyemeyen itfaiye ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D100 Karayolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Engin Özcan idaresindeki BMW marka otomobil, sanayi sitesinden ters yönden D100 karayoluna çıkan Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı Şahin marka otomobille çarpıştı. Mahmut Uygur yönetimindeki 14 KE 126 plakalı Murat 124 marka otomobil ise, sanayi sitesine giriş yaptığı sırada kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, Engin Özcan idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ertan Dağlı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Gaz kaçağı durdurulamadı

Kazada hurdaya dönen Orhan Karacan yönetimindeki 06 VG 962 plakalı otomobilde gaz kaçağı meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin otomobildeki gaz kaçağını engelleme çalışması sonuç vermedi. Ekipler, olay yerinde gelen vatandaşları araçların çevresinde sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Ters yönden gelen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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