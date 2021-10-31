Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanı soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanı soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 zanlı tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanı soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, uyuşturucudan elde edilen geliri terör örgütü PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli "terörizmin finansmanı" soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 kişinin tutuklandığını bildirdi.

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığı, uyuşturucudan elde edilen geliri terör örgütü PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli "terörizmin finansmanı" soruşturmasında yaklaşık 5 ayda 120 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı birliklerince Eren-2 Operasyonları çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edilen geliri PKK/KCK'ya aktaran şüphelilere yönelik "terörizmin finansmanı" operasyonlarının icra edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 26 Mayıs-20 Ekim tarihlerinde Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Aydın ve Bursa'daki 300 adrese operasyonlar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan 154 şüpheliden 120'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada operasyonlarda 459 kilo 777 gram toz ve 3 kilo 643 gram kubar esrar, 23 bin 503 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilerek, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede nokta operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu

Mehmetçik'ten 1917 rakımlı tepede nokta operasyon! Mağarada saklanan 4 PKK'lı böyle teslim oldu

 Son dakika... Türkiye, 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

Son dakika... Türkiye, 2011'den beri 8 bin 585 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gezi olayları sırasında o binanın (AKM) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gezi olayları sırasında o binanın (AKM) nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title