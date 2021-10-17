Son dakika haberi... Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu Erzincan-Erzurum istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İdris Tükek idaresindeki 38 TN 678 plakalı otomobile, Yıldırım Caddesinden çıkan Murat Yıldız yönetimindeki 34 BUL 986 plakalı araç yandan çarptı.

Kazada, 38 TN 678 plakalı araçta bulunan şoför İdris Tutek, İmam Çokgüzel ve Arda Tutek yaralandı. Yaralılardan İdris Tutek ve İmam Çokgüzel, Tercan Devlet Hastanesine Arda Tutek ise ambulansla Erzincan Mengücek Eğim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

 Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

 Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı

Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Nihal Yalçın Amelia Hamlin Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Sergio Perez Stefan Kuntz Mustafa Cengiz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 09:25:10. #1.12#