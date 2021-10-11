Son dakika haberi! Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

Son dakika haberler: Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngilzi Uyruklu bir vatandaşın evinde beslediği keçi, terastaki balkon korkuluklarına başını sıkıştırdı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngilzi Uyruklu bir vatandaşın evinde beslediği keçi, terastaki balkon korkuluklarına başını sıkıştırdı. Evdekiler keçiyi kurtaramayınca itfaiyeden yardı istedi. Eve gelen itfaşye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu keçi kurtarıldı.

Olay Ortaca Sarıgerme mahallesinde meydana geldi. Edilen bigliye göre, Gabriel Middendorf isimli İngiliz uyruklu vatandaşın evinde beslediği keçi, terasa çıkıp gezindiği sırada başını korkuluk demirleri arasında sıkıştırdı. Keçiyi uzun süre uğraşmasına rağmen korkuluklardan çıkarmayı başaramaya çalışan Gabriel Middendorf başarısız olunca Ortaca İtfaiye Amirliği'ne ihbarda bulundu.

Eve gelen ekipler uzun uğraşların ardından keçiyi korkuluklardan kurtardı. - MUĞLA

Son dakika haberi! Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

Son dakika haberi! Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Minibüs ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı: 22 yaralı

Minibüs ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı: 22 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mahmut Özer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Namaz Vakitleri Cristiano Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:30:15. #1.12#