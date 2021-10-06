Son dakika haber: TEMİZLİK YAPMAK İÇİN GİTTİĞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta Necmiye Çavdar (40), temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kentte görev yapan doktor M.G.'nin evine temizlik için giden Necmiye Çavdar'dan, yakınları haber alamadı. Durumdan şüphelenen yakınlarının ulaştığı doktor M.G., eve gittiğinde Çavdar'ı yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Çavdar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çavdar'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çavdar'ın ölüm haberini alan yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Necmiye Çavdar'ın evde temizlik yaparken düşüp başını vurduğu şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.