Son dakika haberi... TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu'nda narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Tem Otoyolu'nda narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. İlk olarak Düzce Merkez otoyol girişinde 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada, iki parça halinde 175 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İkinci operasyon ise TEM Otoyolu İstanbul istikametinde gerçekleştirildi. 1 şahsın aracında ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar ayrıca çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Son dakika haberi... TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otoyolda akılalmaz intihar girişimi! Sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu

Otoyolda akılalmaz intihar girişimi! Sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu

 Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title