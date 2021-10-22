Son dakika haberi: Telefonda 5 milyonluk ziynet eşyası dolandırıcılığına 4 gözaltı (2) - Haberler
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Son dakika haberi: Telefonda 5 milyonluk ziynet eşyası dolandırıcılığına 4 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Telefonda 5 milyonluk ziynet eşyası dolandırıcılığına 4 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi... ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, her ikisi de 81 yaşında olan İ.C. ve F.K.K. adlı kadınları telefonla arayıp kendilerine polis olarak tanıtarak, 'Adlarınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' deyip yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyasını dolandıran M.K. ile A.Ç., H.D., ile İ.A.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, her ikisi de 81 yaşında olan İ.C. ve F.K.K. adlı kadınları telefonla arayıp kendilerine polis olarak tanıtarak, 'Adlarınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' deyip yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyasını dolandıran M.K. ile A.Ç., H.D., ile İ.A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüpheliler arasında daha önce Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı belirtilen M.K.'nın de bulunduğu belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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