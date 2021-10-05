Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram bonzai ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram bonzai ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere "Güneş" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kilogram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Necmettin Erbakan Mithat Sancar Süleyman Soylu
Magazin Amelia Hamlin Bergen Pınar Deniz
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Stefan Kuntz Demir Çelik Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 20:41:59. #1.11#