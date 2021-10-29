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Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan 2 aylık takip ve çalışmalarda uyuşturucudan yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yaklaşık 2 aylık bir çalışma yapıldı. Bu süreçte tespit edilen 6 hedef şahsın karıştığı 10 ayrı olaydaki yakalamalarda, satışa hazır halde, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet cam uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenerek, 6 hedef şahıs yakalandı.

Şüpheli 6 şahıs Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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