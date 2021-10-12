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Son dakika haberi... Tekirdağ'da 'ihaleye fesat' operasyonu: 40 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Tekirdağ'da 'ihaleye fesat' operasyonu: 40 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da, Emniyet Müdürlüğü tarafından İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemeleri'nde, satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla Tekirdağ merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Emniyet Müdürlüğü tarafından İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemeleri'nde, satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla Tekirdağ merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemeleri'nde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırıldığı tespit edildi. İhale öncesinde ve sırasında katılımcılarla anlaşarak ihalelere fesat karıştırdıkları belirlenen 40 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ihale evrakları, tapu senetleri, dijital materyaller ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Evraklara incelenmek üzere el konulurken, şüphelilerle ilgili soruşturma Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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