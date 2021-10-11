Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da fuhuş operasyonu gerçekleştiren emniyet ekipleri, 2'si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu gerçekleştiren emniyet ekipleri, 2'si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Bahçelievler Mahallesi'nde bir adresi takip eden polis ekipleri, özellikle akşam saatlerinde bahse konu ikamette fuhuş yapıldığını tespit etti. Savcılık kararı ile eve operasyon gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınan A.S. isimli Türkmenistan uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Öte yandan D.K. adlı kadın zanlı ve A.A. isimli şahsın işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

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