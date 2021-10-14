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Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürüldü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yeri sahibi tabancayla başından vurularak öldürüldü.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yeri sahibi tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde bulunan belediye hizmet binasının alt katındaki konfeksiyon dükkanına gelen N.Ö, yanında getirdiği tabancayla iş yeri sahibi Hasan Koyuncu'ya (33) ateş etti.

Tabancayı poşete koyarak dükkandan ayrılan zanlı, olayı fark eden çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Koyuncu'nun öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Koyuncu'nun cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürüldü

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürüldü

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürüldü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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